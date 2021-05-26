Епідеміологічне зонування від МОЗ
Вінницька область, за даними МОЗ, відповідає зеленій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування вже 3 дні. Однак 50,8% від епідеміологічного порогу наразі перевищують норму.
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В Одеській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування знизився до 4,9%. Також за цим показником зеленій зоні відповідає Вінницька область – 4,4%.
Ще чотири регіони відповідають цій зоні за відсотком від епідемічного порогу – Київ (34,4%), Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) і Хмельницька (49,2%) області.
Усі інші регіони України перебувають у жовтій зоні.
Головне про коронавірус в Україні
- Станом на 26 травня коронавірусом у нашій державі заразилися 2 189 858 людей. З них 1 990 051 хворий одужав, а 49 893 – померли.
- За добу 25 травня COVID-19 діагностували у 3 395 осіб, крім того, 208 хворих, на жаль, померли.
- Найбільше нових випадків виявили у Києві (385), а найменше – у Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській областях (по 54).