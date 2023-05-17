"Справа не в тому, щоб мати літаки": чи допоможе Вашингтон авіацією

Україні вкрай потрібні винищувачі F-16, аби мати перевагу в небі над ворогом. Про це неодноразово наголошують українські посадовці на зустрічах з іноземними партнерами. Значну допомогу нашій державі виділяє Велика Британії. Її приклад наслідує Франція. Підтримка йде й від США. Але є певний нюанс яким чином все це відбувається.

Про нього в інтерв'ю 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. Він оцінив нинішні позиції України в політичному плані та її майбутнє.

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Гра в довгу

Україна демонструє відвагу на фронті та свою силу у боротьбі з ворогом. Це безпосередньо стосується роботи систем ППО, які вражаюче долають ракетні атаки окупантів, відзначив Юрій Рашкін. Натомість Росія слабка і ні на що неспроможна. На його думку, у цій ситуації станом на зараз "непередані літаки не грають ролі". Утім, на майбутнє Україні буде необхідна авіація.

"Якщо говорити про гру в довгу, то Україні потрібні будуть літаки та гарантії безпеки. Оскільки розмова про те, що Україна вступає до НАТО, досить серйозна. І Столтенберг про це наголошував. Вступ країни до НАТО означатиме і зброю, і літаки, і все, що з цим членством надходить", – сказав політичний діяч.

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Позиції України

Позиції України на політичній арені значно закріпилися. За словами Юрія Рашкіна, країна доводить Заходу наскільки вигідно мати такого партнера.

Те, що Франція готова тренувати українських пілотів – гра в довгу. Такі заяви – упевненість в майбутньому і в перемозі України. Всі розуміють, що країна є частиною Європи і цивілізованого світу,

– відзначив він.

Нюанси допомоги

Не тільки вірою, але й допомогою і партнери готові її надавати. Юрій Рашкін пояснив, як це відбувається.

"Ми повертаємося до ситуації, коли Україна дає список того, що хоче. США та союзники дивляться на список цілей, які ця зброя має досягнути, і шукають інші способи як ці задачі можуть бути виконані. Бо справа не в тому, щоб мати літаки, а вирішувати задачі", – резюмував громадський діяч.

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