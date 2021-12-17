"Україні – летальну зброю, а Путіна покарати": у Сенаті США виступили на підтримку Києва

У США 10 членів Сенату запропонували ухвалити резолюцію "на підтримку незалежної та демократичної України". Також у документі пропонують підтримати захист України від подальшої російської військової агресії.

Ініціативу висунула сенаторка Джин Шахін, яка є членом українського корпусу в Сенаті. До відповідної резолюції спонукало нарощування російських військ на кордоні з Україною.Також документ ініціювали через збільшення напруженості на тлі побоювань військового вторгнення Росії в Україну.

До теми Російський суд лише підтвердив, що Росія – не посередник, а агресор для України, – США

Двопартійна резолюція покликана стати ясним посланням на підтримку України і рішучим засудженням посилення агресії Путіна,

– заявила Шахін.

Сенаторка наголосила, що агресивна поведінка Росії і провокації, які тривають "тільки зміцнюють рішучість США підтримувати Україну та її суверенітет".

США спостерігає

Співавтор проєкту резолюції сенатор-республіканець з Техасу Джон Корбін твердо заявляє, що Путін повинен знати: США спостерігає за ситуацією.

Путін повинен знати, що Америка спостерігає за ситуацією. І демократи, і республіканці згодні з тим, що ця агресія має припинитися,

– сказав сенатор.

Він вважає, що припинити агресію Росії можна, надавши летальну допомогу для зміцнення збройних сил України. Також необхідно підтверджувати єдність США з європейськими союзниками, а також "притягнути Путіна до відповідальності за його бандитські дії".

Допомога США Україні

15 грудня Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік, який передбачає, що Україна отримає 300 мільйонів доларів. За бюджет проголосували після кількох тижнів затримки, його має підписати президент Джо Байден.

Також Сенат США зареєстрував проєкт про 450 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Окрім того, у ньому мовиться про накладення негайних санкцій на оператора "Північного потоку-2".

Сенатори США виступили за те, щоб надати Україні зброю для стримування російської агресії. Вони також хочуть визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. У Сенаті США представили закон про гарантування автономії України шляхом посилення її оборони. Його напрацювали на тлі російської загрози біля наших кордонів.

Вас може зацікавити, що думає Байден про розміщення військ США в Україні: дивіться відео



