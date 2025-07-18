Якщо демобілізації не буде – залишається лише один справедливий крок
- Володимир Зеленський заявив, що демобілізація відбудеться після війни.
- Павло Казарін підкреслює недостатність нинішніх темпів мобілізації та необхідність рівних правил та відповідальності для ухилянтів.
Володимир Зеленський заявив, що термінів служби не буде. Що демобілізація станеться після війни.
Чи пройде влада перевірку на державницький підхід?
У мене тепер лише одне питання: якщо ви не готові робити демобілізацію – можливе проведете домобілізацію? Про це пише Павло Казарін, інформує 24 Канал.
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У нас війна четвертий рік і невідомо скільки ще попереду. Нинішні темпи мобілізації – недостатні. Бригада, яка укомплектована на 80%, втрачає менше людей, ніж та, що укомплектована на 50%.
Давно треба посилити відповідальність для ухилянтів. Пофіксити ТЦК. Зробити правила однаковими для усіх. Бо у нас минулого року з "мобілізаційного" закону прибрали усі "батоги". Результат ми бачимо.
Я б подивився на такий законопроєкт від влади. А заодно – на голосування в парламенті. Прямо тест на спроможність. Перевірка на державницький підхід. Ми ж тут усі державу боронимо, а не власні рейтинги, правильно?
Бо трохи втомило, що у нас війна, а у вас – соціологія. Війна взагалі час непопулярних рішень. Але непопулярних для усіх, а не лише для тих, хто в пікселі.
Навіть щоб програти вибори – треба до них спочатку дожити.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.