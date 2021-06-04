Лукашенку буде боляче, – МЗС відреагувало на запрошення бойовиків від диктатора

Дмитро Кулеба заявив, що Україна не пробачить Олександру Лукашенку запрошення проросійських бойовиків до Білорусі. За словами глави МЗС, відповідь нашої держави буде болючою для диктатора.

Міністр закордонних справ також зазначив, що Київ не визнав Лукашенка президентом, тому наразі між країнами немає політичного діалогу. Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних,

– сказав Дмитро Кулеба.

Очільник української дипломатії додав: "Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України – одна з таких".

Лукашенко запросив бойовиків

Окупанти в Луганську заявили про "відкриття кримінального провадження" проти Романа Протасевича.

Бойовики звинувачують білоруського опозиціонера у нібито участі в бойових діях у складі українського батальйону "Азов" на Донбасі.

Російські найманці навіть звернулася до Білорусі зі запитанням: чи можна провести "якісь слідчі дії" з Протасевичем? Лукашенко заявив, що "не проти".

"Слуга народу" Ірина Верещук повідомляла, що під час засідання РНБО 4 червня розглянуть санкції проти режиму Лукашенка.Зі свого боку Рада проголосувала за постанову щодо примусової посадки літака компанії Ryinair у Мінську – ініціатива засуджує ці дії диктатора.

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