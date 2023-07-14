В Україні перевіряють на зловживання ТЦК: куди звертатися, якщо були проблеми

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перевіряють на зловживання. У Міноборони розповіли, куди звертатися, якщо виникли проблеми.

У регіонах вже працюють відповідні робочі групи від Міноборони. Про це повідомив заступник міністра оборонного відомства.

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Відповідальність буде найсуворіша

Олександр Павлюк зазначив, що в окремих заходах бере безпосередню участь.

Всі повинні розуміти, що для України сьогодні питання військового обов’язку і військової служби, мобілізації, соціального захисту воїнів — надзвичайно важливі,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Додав, що ретельно та виважено перевіряють якість виконання центрами комплектування своїх функцій. Окрім того, усувають проблемні моменти та аналізують звернення громадян.

До речі, одночасно з представниками Міноборони, ТЦК та СП перевіряють також правоохоронні органи.

Будь-які зловживання, допущені в організації роботи ТЦК та СП, будуть зафіксовані та проведені розслідування. Відповідальність — найсуворіша, як того вимагає закон,

– наголосив Павлюк.

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Куди звертатися у разі порушень

Заступник міністра оборони закликав громадян, що стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, повідомляти про такі випадки:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту tckreport@gmail.com;

на чат-бот в телеграмі.

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На Хмельниччині працівники ТЦК увірвалися в приватний будинок

Нещодавно у мережі оприлюднили кадри, як працівники ТЦК та СП зайшли до приватного будинку та погрожували його господарю.

Щодо даного випадку вже розпочали службову перевірку. Про це у коментарі 24 Каналу повідомили в Хмельницькому ТЦК та СП. Наголосили, що за її результатами буде справедливе рішення, про яке повідомлять додатково.

Також у пресслужбі підкреслили, що командування Хмельницького ТЦК та СП суворо засуджує будь-яке фізичне насилля.