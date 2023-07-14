В Україні перевіряють на зловживання ТЦК: куди звертатися, якщо були проблеми
Джерело:Олександр Павлюк
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перевіряють на зловживання. У Міноборони розповіли, куди звертатися, якщо виникли проблеми.
У регіонах вже працюють відповідні робочі групи від Міноборони. Про це повідомив заступник міністра оборонного відомства.
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Відповідальність буде найсуворіша
Олександр Павлюк зазначив, що в окремих заходах бере безпосередню участь.
Всі повинні розуміти, що для України сьогодні питання військового обов’язку і військової служби, мобілізації, соціального захисту воїнів — надзвичайно важливі,
– підкреслив генерал-лейтенант.
Додав, що ретельно та виважено перевіряють якість виконання центрами комплектування своїх функцій. Окрім того, усувають проблемні моменти та аналізують звернення громадян.
До речі, одночасно з представниками Міноборони, ТЦК та СП перевіряють також правоохоронні органи.
Будь-які зловживання, допущені в організації роботи ТЦК та СП, будуть зафіксовані та проведені розслідування. Відповідальність — найсуворіша, як того вимагає закон,
– наголосив Павлюк.
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Куди звертатися у разі порушень
Заступник міністра оборони закликав громадян, що стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, повідомляти про такі випадки:
- за номером 0 800 31 01 79;
- на електронну пошту tckreport@gmail.com;
- на чат-бот в телеграмі.
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На Хмельниччині працівники ТЦК увірвалися в приватний будинок
Нещодавно у мережі оприлюднили кадри, як працівники ТЦК та СП зайшли до приватного будинку та погрожували його господарю.
Щодо даного випадку вже розпочали службову перевірку. Про це у коментарі 24 Каналу повідомили в Хмельницькому ТЦК та СП. Наголосили, що за її результатами буде справедливе рішення, про яке повідомлять додатково.
Також у пресслужбі підкреслили, що командування Хмельницького ТЦК та СП суворо засуджує будь-яке фізичне насилля.