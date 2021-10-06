Україні потрібен чіткий механізм, що гарантуватиме безпеку, – Зеленський про "Північний потік-2"

Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" загрожує не лише Україні, а й Європі. З огляду на це, за його словами, необхідно створити механізм, який гарантуватиме енергетичну безпеку.

Про це глава держави повідомив у середу, 6 жовтня, під час зустрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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Запуск "Північного потоку-2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку,

– наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року гарант припустив, що після завершення будівництва "Північного потоку-2" ціни на блакитне паливо в Україні можуть зрости. Тоді він зазначив, що "російський трубопровід – це зброя".

"Північний потік-2": що відомо

Газопровід в обхід України Росія будувала ще з 2015 року. Однак будівництво не могли завершити через санкції США.

Щоправда, у липні 2021 року Ангела Меркель та Джо Байден уклали угоду, якою фактично дозволили завершення проєкту.

У Росії 10 вересня 2021 року заявили про кінець будівництва. Інформувалося про те, що газопровід мали запустити з 1 жовтня.

Понад 40 європарламентарів почали розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.