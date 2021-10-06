Україні потрібен чіткий механізм, що гарантуватиме безпеку, – Зеленський про "Північний потік-2"
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" загрожує не лише Україні, а й Європі. З огляду на це, за його словами, необхідно створити механізм, який гарантуватиме енергетичну безпеку.
Про це глава держави повідомив у середу, 6 жовтня, під час зустрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
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Запуск "Північного потоку-2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку,
– наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що у серпні 2021 року гарант припустив, що після завершення будівництва "Північного потоку-2" ціни на блакитне паливо в Україні можуть зрости. Тоді він зазначив, що "російський трубопровід – це зброя".Зверніть увагу! Росія 4 жовтня почала запускати газ у першу нитку "Північного потоку-2". У Москві кажуть, що процес відбуватиметься поступово. На це вже дала офіційний дозвіл Данія.
"Північний потік-2": що відомо
- Газопровід в обхід України Росія будувала ще з 2015 року. Однак будівництво не могли завершити через санкції США.
- Щоправда, у липні 2021 року Ангела Меркель та Джо Байден уклали угоду, якою фактично дозволили завершення проєкту.
- У Росії 10 вересня 2021 року заявили про кінець будівництва. Інформувалося про те, що газопровід мали запустити з 1 жовтня.
- Понад 40 європарламентарів почали розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.