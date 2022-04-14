Україні потрібно ще більше зброї вже і зараз, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно ще більше зброї. Глава держави наголосив, що Україні необхідна зброя прямо зараз.

Зеленський просить пришвидшити постачання зброї

Зеленський вкотре закликав постачати Україні більше зброї. Він сказав, що на цей момент зброю постачають не достатньо швидко, щоб відбити напад Росії.

До теми Зеленський назвав партнерам конкретний перелік зброї, яка потрібна Україні для захисту

Разом з тим, президент звернув увагу, що США, Велика Британія та деякі країни Європи допомагають Україні.

США, Велика Британія, деякі європейські країни – вони намагаються допомогти і допомагають,

– сказав Зеленський.

За словами глави держави, Україні потрібна зброя зараз.

"Але все одно нам це потрібно швидше, швидше і швидше. Ключове слово зараз", – резюмував він.

До речі Україні швидко потрібна зброя, – МЗС Німеччини

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