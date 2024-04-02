В Україні скасовано статус "обмежено придатний"

В Україні скасували статус "обмежено придатний". Тепер ВЛК поділятиме громадян лише на "придатних" та "непридатних" до служби.

Президент скасував статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних, підписавши відповідний законопроєкт №10313.

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В Україні не буде "обмежено придатних"

2 квітня президент повернув із підписом "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

У ньому, зокрема, пропонувалося скасувати статус "обмежено придатний".

Відтепер існує лише два висновки ВЛК – "придатний" і "непридатний" до військової служби.

Чи потрібно буде заново пройти ВЛК

У законопроєкті мовиться, що чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні впродовж 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Оскільки комісія має визначити до якої категорії належить людина, яку раніше визнали "обмежено придатною".

При цьому важливо розуміти, що такий огляд буде можливий після того, як підзаконні нормативно-правові акти, зокрема Наказ № 402 Міністерства оборони України, будуть приведені у відповідність із цим законом. До цього ВЛК не матимуть правового підґрунтя діяти за нормами, які пропонує законопроєкт № 10313.

Законопроєкт 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист також постановляє, що військовослужбовці можуть перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію. Крім цього, у випадку загибелі захисника його родині виплачують 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що це не єдині зміни, які запровадили в Україні щодо мобілізації та військової служби. Зокрема: