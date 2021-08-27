В Україні створять кібервійська: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи з кібероборони держави. Документ передбачає, зокрема, створення нового підрозділу військ.

У Зеленського відзначили, що формування таких військ потрібне для запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії у кіберпросторі. Указ набрав чинності 26 серпня.

Раніше Україна подала запит на приєднання до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО

Яке завдання отримав уряд

Кабінету міністрів доручили невідкладано розрахувати потреби щодо обсягу матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідних для створення та забезпечення належного функціонування кібервійськ.

Крім цього, потрібно проаналізувати, скільки осіб має служити у новому підрозділі – з урахуванням оптимального співвідношення військових, працівників Міноборони, а також зарахованиж у запас, резервістів та інших.

Що цьому передувало

Рада нацбезпеки й оборони підтримала створення кібервійськ в Україні під час засідання 14 травня. Питання розглядали у таємному режимі.

Появу нового військового підрозділу передбачає стратегія розвитку кібербезпеки України до 2026 року, схвалена того ж дня.

Згодом, у червні, РНБО запровадила санкції проти кіберзлочинців, які причетні до розробки та діяльності вірусу NotPetya.

Коментуючи кібератаки на державні сайти, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що це – "ще гірше, ніж атомна зброя".

На все це в урядовців є 2 місяці. За цей час потрібно розробити та внести на розгляд Ради законопроєкт щодо створення та функціонування кібервійськ в Україні.