Буде головне завдання: Україна створить Сили безпілотних систем у ЗСУ
У складі ЗСУ створять окремий рід військ – Сили безпілотних систем. Володимир Зеленський 6 лютого видав відповідний указ.
Військовий експерт Петро Черник прокоментував 24 Каналу такий крок. На його думку, створення Сил безпілотних систем дасть результат, хоч і не одразу.
До вашої уваги Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем
"З огляду на те, що наші союзники не надають нам ту зброю, яка може змінити хід війни, то тільки асиметрична відповідь дронів є правильним кроком уперед", – зазначив Черник.Зверніть увагу! У WSJ повідомили, що до кінця 2024 року Україна планує виробити 1 мільйон FPV-дронів, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.
Удари по російських об'єктах можуть масштабуватись
Імовірно, Сили безпілотних систем виконуватимуть два типи завдань:
- тактичні – по лінії боєзіткнення;
- стратегічні – знищення енергетичної й залізничної інфраструктури та всього воєнно-промислового комплексу на території Росії.
Головним може стати саме стратегічний аспект.
Як усе буде в реальності – стежмо, набираймось терплячості. Більш ніж упевнений, що результат буде,
– констатував Черник.
Чому важливо виокремити Сили безпілотних систем
На відміну від аеророзвідки, яка дає цілепокладання, те, що тепер створюють, передусім матиме ударний потенціал. Ідеться про безпілотники, які мають бойову частину і покликані щось нищити.
"Це правильно, що зосереджуються всі сили й засоби в одній структурі, яка координуватиме цю роботу, бо розосередження роботи – це не зовсім коректно", – наголосив Черник.
Українські дрони атакують Росію на морі й суходолі: останні новини
- Вночі 3 лютого українські БпЛА атакували нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді. Перед цим зазнали удару НПЗ в Усть-Лузі й Туапсе.
- До того ж не припиняються вибухи в Бєлгороді. Так, 7 лютого був приліт по промисловому підприємству. Росіяни звично заявляли про "роботу ППО".
- Крім того, українські дрони невпинно упідводнюють кораблі чорноморського флоту. Вночі 1 лютого затонув російський ракетний катер "Івановєц".