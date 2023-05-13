Залужному подарували вишиванку, як у Бандери: цікаві фото

Рік тому проєкт "Вишивка в одязі видатних українців" створив вишиванку Степана Бандери. Нещодавно таку ж подарували головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Сорочку створили за схемами Вікторії Кривоніс, а пошили в ательє ZETA atelier. Її вишивала майстриня Ольга Лелик.

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Залужний отримав у подарунок вишиванку, як у Степана Бандери

Рік тому проєкт "Вишивка в одязі видатних українців" відтворив сорочку Степана Бандери. Разом з ініціативою "Всесвітній день вишиванки" провели не одну акцію "Вишиванка – духовна броня українців". Це допомогло зібрати кошти та придбати:

бронежилети для воїнів,

реанімобіль для "Госпітальєрів",

необхідне спорядження для ЗСУ.

Проте війна триває. Тому майстрині створили сорочку для захисника "Бандера Military Style".

Ми пишаємося тим, що найперша сорочка з цієї колекції тепер належить нашому Головному захиснику! Нехай вона стане вишиваною бронею для нашого головнокомандувача, бо саме він веде наших воїнів до Перемоги! Слава Україні!

– мовиться у повідомленні.

Залужному подарували вишиванку, як у Бандери / Фото "Вишивка в одязі видатних українців"

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Залужний сказав, чому Росія напала на Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у фільмі "Рік. За кадром. Генерал" розповів, що Росія сподівалася на інший перебіг війни.

Мабуть, вони розраховували, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть хлібом-сіллю – і на цьому українська державність закінчиться. Але коли українці почали супротив, почали захищатися, то станом сьогодні вони їдуть сюди з Російської Федерації, щоб свідомо вбивати українців,

– заявив генерал.

За його словами, сутність цієї війни полягає в тому, що, якщо зараз українці не знищать цього ворога, то самі будуть знищені. Адже росіяни прийшли свідомо вбивати, навіть попри свої численні втрати. окупантів не зупиняє навіть пам'ять їхніх родичів про Другу світову.