В Україні – зачистка політичного поля, – Путін відреагував на суд над Медведчуком

Глава Кремля Путін відреагував на обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Проросійського нардепа 13 травня відправили під цілодобовий домашній арешт.

Президент держави-агресора цинічно заявив, що "в Україні розпочалася зачистка політичного поля". Про це повідомляють росЗМІ.

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Відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації. І наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати (що вони – 24 канал) підтримують подібні рішення,

– сказав Путін.

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