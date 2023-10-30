В Україні стартує пілотна смарт-мобілізація: Федоров розповів, як це відбуватиметься
Джерело:РБК-Україна
В Україні планують зробити так звану смарт-мобілізацію. Це коли людина обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно.
Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, пілотну смарт-мобілізацію запустять за місяць – два.
Дивіться також Чи можуть в Україні вручати повістку онлайн
Що відомо про можливу смарт-мобілізацію в Україні
Як розповів Федоров, в Україні хочуть запустити так звану смарт-мобілізацію, коли людина самостійно обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися. Тобто людина вирішила, що вона хоче служити в Збройних Силах України.
Ми зараз працюємо над пілотом. Я думаю, за місяць-два ми його запустимо. Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися,
– зазначив міністр.
Якщо людина залишила заявку і пройшла рекрутерів і тести, то вона потрапляє у роту ударних дронів і на ту посаду, на яку вона мобілізувала себе.
"Це дуже важливо для комунікації між державою і українцями про справедливість, про чесність і про дотримання правил. І коли це вдасться зробити, ми побачимо, скільки людей будуть мобілізовуватися самостійно, як вони будуть проходити відбір, і як вони після цього будуть служити, і яка буде якість їхньої служби, наскільки вони будуть замотивовані і ефективно все це робити. Це може бути першим пілотом, першим кроком, для того, щоб запустити подібну умовну смарт-мобілізацію", – наголосив Федоров.
Кого можуть мобілізувати в листопаді
- військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які вважаються придатними або обмежено придатними та мають військовий досвід;
- військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які перебувають у запасі та не мають власного досвіду служби;
- чоловіків від 18 до 27 років, які проходять службу в запасі та вважаються придатними або обмежено придатними;
- осіб, які були виключені зі списку військовозобов'язаних та зняті з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними та вони не чинили тяжких чи особливо тяжких злочинів.