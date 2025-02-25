В Україні завтра будуть вимикати світло: кого стосуватимуться обмеження

В Україні у вівторок, 25 лютого, вводять відключення світла. Обмеження передусім стосуватимуться промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Якими будуть відключення світла 25 лютого

В Укренерго розповіли, що 25 лютого для промисловості та бізнесу будуть застосовуватися заходи обмеження потужності.

Час застосування обмежень буде:

05:00 – 08:00;

15:00 – 24:00;

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання,

– зазначено у повідомленні.

Водночас в Укренерго наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому у компанії закликали стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.

В Укренерго також закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

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