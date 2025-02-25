В Україні завтра будуть вимикати світло: кого стосуватимуться обмеження
- В Україні 25 лютого запровадять відключення електроенергії, які стосуватимуться промисловості та бізнесу.
- Відключення відбуватимуться з 05:00 до 08:00 та з 15:00 до 24:00 через пошкодження енергооб'єктів від російських атак.
- Побутові споживачі наразі не будуть відключені. У розкладі наявних обмежень можуть бути зміни.
В Україні у вівторок, 25 лютого, вводять відключення світла. Обмеження передусім стосуватимуться промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
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Якими будуть відключення світла 25 лютого
В Укренерго розповіли, що 25 лютого для промисловості та бізнесу будуть застосовуватися заходи обмеження потужності.
Час застосування обмежень буде:
- 05:00 – 08:00;
- 15:00 – 24:00;
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання,
– зазначено у повідомленні.
Водночас в Укренерго наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому у компанії закликали стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.
В Укренерго також закликали українців споживати електроенергію ощадливо.
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Що було зі світлом в Україні за останні дні
- В ДТЕК 21 лютого повідомляли, що в Одеській області діяли відключення світла для як для промислових, так і для побутових споживачів. Причиною цього стали ворожі дронові атаки на енергооб'єкти регіону.
- Останніми днями в Україні також діяли графіки обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу. Так, їх вводили 18 та 19 лютого.
- 17 лютого по всій Україні вводили аварійні відключення світла. Причиною посилення заходів обмеження були наслідки російських атак на енергооб'єкти.
- В Укренерго тоді наголошували, що першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго.
- Також у Херсоні внаслідок російських обстрілів було частково відсутнє електропостачання у Дніпровському й Центральному районах. У Корабельному ситуація була складна. Через це у місті вводили графіки відключень для споживачів. Енергетики поступово ліквідовували пошкодження в електромережі.