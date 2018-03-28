Українка створює дивовижні картини з їжі: фото

Українська дизайнерка та фотограф Дарина Косар створює картини з фруктів, макаронів, приправ та інших продуктів.

Дарина має велику армію прихильників у Instagram (понад 40 тисяч підписників) та YouTube.

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До дівчини прийшов успіх після того, як американська компанія для просування нового альбому співачки Кeтi Пeррi замовляла її портрет з білого і чорного шоколаду та фруктів.

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 29 Кві 2017 р. о 7:22 PDT

"Я не сприймала своє хобі серйозно до того часу, поки не отримала першу комерційну пропозицію. Потім другу, третю. Зараз я дуже щаслива і вдячна світу за те, що у мене є можливість творити і працювати собі на втіху!" – розповідає Косар.

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 19 Кві 2017 р. о 9:57 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 14 Бер 2017 р. о 3:26 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 14 Лют 2018 р. о 7:10 PST

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 15 Бер 2018 р. о 1:34 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 29 Жов 2017 р. о 8:49 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 26 Січ 2017 р. о 4:14 PST