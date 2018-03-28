Українка створює дивовижні картини з їжі: фото
Українська дизайнерка та фотограф Дарина Косар створює картини з фруктів, макаронів, приправ та інших продуктів.
Дарина має велику армію прихильників у Instagram (понад 40 тисяч підписників) та YouTube.
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До дівчини прийшов успіх після того, як американська компанія для просування нового альбому співачки Кeтi Пeррi замовляла її портрет з білого і чорного шоколаду та фруктів.
"Я не сприймала своє хобі серйозно до того часу, поки не отримала першу комерційну пропозицію. Потім другу, третю. Зараз я дуже щаслива і вдячна світу за те, що у мене є можливість творити і працювати собі на втіху!" – розповідає Косар.
Джерело: 24 Канал
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