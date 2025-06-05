Зокрема, Трамп згадав про спецоперацію "Павутина" та реакцію Путіна на неї. Про ці та інші заяви Трампа, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Нові заяви Трампа
Я з Україною і за те, щоб зупинити вбивства, – Трамп
Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів з Україною. І ми цього хочемо. Я, знаєте, я за те, щоб зупинити вбивства. Справді, от за що я виступаю. Це війна, яка б ніколи не мала початися – її не мало бути. Я хочу, щоб убивства припинилися,
– сказав президент США.
Трамп заявив, що "розуміє" Путіна після спецоперації "Павутина"
У Трампа поцікавилися, як він оцінює дії Путіна після телефонної розмови, яка відбулась 4 червня. Він сказав, що Путін "зазнав удару".
Він сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри,
– додав він.