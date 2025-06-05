У Трампа поцікавилися, як він оцінює дії Путіна після телефонної розмови, яка відбулась 4 червня. Він сказав, що Путін "зазнав удару".

Він сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри,

– додав він.