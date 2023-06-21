Контракт на "двозначне число мільйонів": гелікоптери ЗСУ обладнають новою системою захисту

Багато втрат авіації спричинено російськими ракетами типу "земля – повітря". Нова система, якою обладнають 16 українських гелікоптерів, має захистити їх від російських систем ППО.

Гелікоптери обладнають системою виявлення ракетних пусків та самозахисту AMPS. Про замовлення 16 комплексів AMPS німецька компанія оголосила 21 червня.

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Нова система захисту українських гелікоптерів

Вартість контракту між Україною та компанією HENSOLDT наразі не розголошується, проте відомо, що сума становить "двозначне число мільйонів".

З поставкою AMPS ми забезпечуємо підвищення обороноздатності українських гелікоптерів. Інтегруючись на цю платформу вперше, ми захищаємо екіпажі від широкого спектра загроз, особливо від ракет "земля – повітря" і "повітря – повітря",

– заявили у компанії.

Також там пояснили, що бортова система захисту дуже гнучка і автономна та підходить для вертольотів і літаків. Модульна конструкція системи дозволяє легко налаштовувати її відповідно до конкретних вимог та різних завдань.

"Частини сенсорного рішення "AMPS" включають датчик виявлення запуску ракети (MILDS), розширений блок керування та відображення (ACDU) і систему активного підтвердження (MACS), яка визначає дальність і швидкість виявлених ракет і усуває помилкові тривоги", – пояснили у компанії.

AMPS також можна налаштувати для виявлення лазерних та радарних загроз, що стають все більш поширеною проблемою для ЗСУ під час війни з Росією.

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