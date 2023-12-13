Це диво, – Фурса розповів, як трималася економіка України у 2023 році

Не зважаючи на місяці інтенсивних боїв, українська економіка протягом 2023 року була вкрай стабільною. З огляду на це навіть можна сказати, що повномасштабну війну вона проходить із меншими втратами, аніж війну 2014 року.

Такою думкою із 24 Каналом поділився інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він переконаний, що українська економіка добре пройшла 2023 рік не в останню чергу завдяки економічній допомозі партнерів.

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Показники української економіки – справжнє диво

Оглядаючись на практично 2 роки повномасштабної війни, важко повірити в те, наскільки добре витримала це українська економіка.

Те, що ми бачимо зараз – це диво. Це вперше в історії, коли країна, перебуваючи в стані війни с таким супротивником, має настільки позитивні економічні результати,

– впевнений Фурса.

За час повномасштабної війни уряд України, за винятком регулювань для банків, не підвищував податки й не вводив ринкові тарифи на комунальні послуги. Водночас інфляція в країні становить усього 6%, а економіка й навіть доходи населення зростають.

Важливо розуміти, що це диво сталося завдяки економічній підтримці наших партнерів, які протягом війни фінансують невійськові потреби України. Ця допомога дозволила Україні зберігти макрофінансову стабільність.

Економічна політика України: останні новини

Важливою подією для економічного життя України стала відмова Національного банку від фіксованого курсу гривні й перехід до політики гнучкого курсу. Це було зроблено зокрема й тому, щоб отримувати більше надходжень до держбюджету від імпорту на макрофінансової допомоги.

З часу прийняття цього рішення курс гривні зріс на 40 копійок: з 36,6 одиниць за долар до майже 37 одиниць за долар. Водночас до суттєвого зростання цін та інфляції це не призвело,

Незабаром після скасування фіксованого курсу НБУ також дозволив українським обмінникам продавати населенню валюту без обмежень. В Національному банці сподіваються, що такий крок мінімізує різницю між безготівковим та готівковим курсом гривні, а також допоможе стабілізувати валютний ринок.