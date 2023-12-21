Говорити з Росією нема про що: Шейтельман сказав, яке завдання української Формули миру

Росія не прийме українську Формулу миру, яку у 2022 році озвучив Володимир Зеленський. Натомість у цієї ініціативи інше завдання.

Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, завдання української Формули миру полягає не в тому, щоб домовитися з Росією, що є нереальним.

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Завдання Формули миру

Основне завдання української Формули миру – ізоляція Росії. Михайло Шейтельман упевнений, що союзники України підтримають цю ініціативу. Але важливо, щоб також підписалися великі світові країни і ті, що мають вагомий голос у рішеннях.

"Нам треба, щоб підписалася Бразилія, Китай і тоді все – Росія має бути ізольована. Чого нам не вистачає у санкціях – тотальної ізоляції. Санкції не працюють, бо є Китай, який не готовий до них доєднуватися, є Індія. Як тільки доєднаються – все. Росія проживе не дуже довго", – відзначив політтехнолог.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року український президент озвучив Формулу миру, що передбачає справедливе завершення війни, яку Росія розв'язала проти України. Ініціатива складається з 10 положень.

Зокрема, мовиться про радіаційну, ядерну, продовольчу, енергетичну безпеки; звільнення полонених і депортованих; виконання статуту ООН щодо відновлення територіальної цілісності; виведення російських військ; повернення справедливості, протидію екоциду, недопущення ескалації та фіксацію закінчення війни.

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