Пряме влучання: українська розвідка атакувала будівлю ФСБ у Курську
День міста у Курську видався неспокійним. Адміністративну будівлю атакував безпілотний літальний апарат.
Український безпілотник 24 вересня атакував будівлю ФСБ Росії у Курську. Про це 24 Каналу повідомили власні джерела у розвідці.
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Пряме влучання
Джерело у ГУР Міноборони України розповіло, що український БпЛА вразив будівлю ФСБ Росії у Курську.
Водночас про втрати ворога внаслідок атаки нічого невідомо. Так звані опозиційні російські медіа пишуть, що у будівлі постраждав дах. Водночас місцеві жителі розповідали, що влучили у регіональне управління ФСБ.
Інше російське медіа проаналізувало знімки із місця подій та підтвердило, що вразили саме обласне управління ФСБ.
Курськ атакував БпЛА: дивіться відео
Влада російського міста заявила, що безпілотник атакував адміністративну будівлю. Жителі Курська повідомляли, що чули з вулиці серію вибухів, після чого в небі з'явився темний дим.
Вибухи в Росії: останні новини
- В Росії, в районі Туапсе зранку 22 вересня було гучно. Очевидці повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що це робота ППО. Також про "бавовну" заявили в Курську і на окупованому українському півострові Криму. Причина вибухів в усіх трьох випадках – безпілотники. Влада Краснодарського краю підтвердила атаку: кажуть відпрацювали по невідомому дрону. Водночас переконують, що ні пошкоджень, ні потерпілих – немає.
- Російські окупанти заявили, що нібито збили безпілотники, які намагалися атакувати Крим і Краснодарський край уночі 22 вересня. Зокрема, російське міноборони звинуватили в атаці Україну.
- Як наслідок, у Тулі після вибухів понад 5 тисяч людей залишилось без електрики. Водночас влада міста наполягала, що відключення світла ніяк не пов'язане зі звуками вибухів, і вони збіглися з аварією випадковим чином.