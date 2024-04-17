Українське небо заслуговує на безпеку, – Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Володимир Зеленський звернувся до лідерів Євросоюзу напередодні саміту ЄС. Президент України наголосив на поточній ключовій потребі нашої держави – ППО.

Він підкреслив, що українське небо заслуговує на безпеку. Зокрема, лідер України зазначив про черговий російський удар, який ворог цинічно завдав по Чернігову сьогодні, 17 квітня.

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Зеленський звернувся до лідерів Євросоюзу

"Цей ранок Україна розпочала із ще однієї терористичної атаки з боку Росії. Вони вдарили по місту Чернігів. Крилатими ракетами проти цивільних будинків. Багато домів та лікарня були пошкоджені, готель був повністю зруйнований. Люди опинилися під уламками. Усього, більш як 60 людей отримали поранення, включно з дітьми. На жаль, 17 людей були вбиті. Мої співчуття всім тим, хто втратив своїх рідних людей", – заявив Зеленський.

Український гарант зауважив, що такі події відбуваються в нашій державі кожного дня.

Це відображає нашу поточну ключову потребу – потребу у протиповітряній обороні,

– наголосив президент України.

Він зазначив, що в Україні, у нашій частині Європи, на жаль, ми не маємо того рівня оборони, який ми спостерігали на Близькому Сході кілька днів тому. Коли завдяки об'єднаній потужності союзників вдалося збити майже всі ракети та безпілотники, які атакували Ізраїль.

Ми досі переконуємо, що нам потрібно захистити Європу від балістичних ракет і "Шахедів", від крилатих ракет і бомб, як це було в небі Ізраїлю та інших країн регіону. Такої ж безпеки заслуговує наше українське небо та небо наших сусідів. І я дякую всім, хто також сприймає нашу потребу в безпеці як потребу в рівній безпеці для всіх, тому що всі життя однаково цінні,

– зазначив Зеленський.

За словами українського гаранта, сьогодні нашій обороні вдалося вдарити по важливому військовому об'єкту окупантів у Криму. "Завдяки знищенню там російської техніки ми можемо впевненіше почуватися за наших воїнів на півдні України, на передовій. І це відображає не перше, але й не друге ключове питання цієї війни – чим більші наші ударні можливості, тим швидше російські окупанти будуть змушені залишити суверенну територію України. А отже – будуть змушені залишити кожного зі своїх сусідів і всю Європу в спокої", – підкреслив він.

Президент також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за термінове рішення надіслати в Україну додаткові установки Patriot та ракети для протиповітряного захисту України, та зауважив, що ці засоби є вагомою допомогою Україні в її боротьбі.