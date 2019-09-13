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      Українське економічне диво: чи зростатиме ВВП України щороку на 7%

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      Економіка України за п'ять років має зрости на 40%. У всякому випадку, таке завдання новому уряду поставив президент Володимир Зеленський. Прем'єр Олексій Гончарук відповів, що ціль амбітна, але цілком реалістична.

      Чи стане Україна другим Сінгапуром та чи бути українському економічному диву – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Читайте також: Це популізм, – Верстюк про обіцянки Гончарука підняти економіку на 40%

      На думку Гончарука, українська економіка покинна щороку зростати не на 2-3%, а по 5-7%. Саме таким чином прем'єр-міністр збирається втілювати мрію президента Зеленського.

      Що таке ВВПВаловий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

      Однак, на більш конкретні запитання – якими саме будуть кроки на шляху до українського економічного дива – лише загадкова посмішка.

      Закликаю вас обговорювати лише ті теми, які ми піднімаємо за підсумками регулярного засідання,
      – зазначив прем'єр-міністр.

      Щоб підтвердити наміри про 40-відсоткове зростання, уряд має до кінця вересня подати до парламенту програму і представити відповідні розрахунки. Можливо, там ми побачимо й конкретний план дій.

      "Це досить амбіційний план. І ймовірність того, що досягнуть 40%, все ж таки невисока. Проте отримати 5-6% зростання протягом кілька років досить реально", – вважає економічний експерт Сергій Фурса.

      Сергій Фурса
      Сергій Фурса

      За словами економістів, українське диво можливе. Найголовніше – мають прийти іноземні інвестори. Першим стимулом буде відкриття ринку землі. Адже сьогодні агрохолдинги за безцінь утримують ґрунти й не підпускають до них ні вітчизняних підприємців, ні іноземців з їхніми високими технологіями.

      Тобто тільки земельна реформа дає вам 5% зростання. А якщо раптом вдасться запровадити судову реформу, то всі 7% – дуже легко,
      – наголосив Фурса.

      Перед новим уряд постають ті самі важкі завдання, які не наважилися втілити у попередні роки: провести судову реформу, аби інвестори могли захищатися від рейдерів; усунути силовиків, які блокують роботу підприємців та вимагають хабарі; реформувати податкову та митницю.

      "Обнулити список підприємств, заборонених до приватизації. Приватизація дає нам одноразове надходження. Але так само може і має суттєво підвищувати продуктивність цих підприємств", – додав Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

      Гліб Вишлинський
      Гліб Вишлинський

      Державні підприємства, частіше за все просто витягують гроші з бюджету на утримання, не даючи доходів і нарощуючи борги. Тому дешевше їх продати за долар, ніж продовжувати дотувати знову й знову.

      Тим більше, що держпідприємства, як наприклад Центренерго чи Укрспирт, служать годівницею для олігархів, які їх контролюють.

      Якщо економіка зростатиме, збільшуватиметься й попит на робочу силу та зарплати. З цих зарплат буде більше податків, відповідно, буде можливість підвищувати зарплати бюджетникам та збільшувати пенсії,
      – пояснив Вишлінський.

      Західні економісти ж поки не вірять, що новий український уряд за рік зможе радикально покращити стан економіки. На думку аналітиків агентства Fitch, зростання ВВП у 2020 році буде таким же, як у попередні роки.

      За оцінками Світового банку, якщо Україна зберігатиме темпи росту ВВП на рівні 2-3% на рік, за рівнем життя українці наздоженуть сусідів-поляків лише за 50 років.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олексій Гончарук ВВП
      Джерело: 24 канал
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