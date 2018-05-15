Українське підприємство годує російських політиків, – волонтери

Одне з найбільших в Україні підприємств із виробництва рослинних олій і шротів - "Пологівський олійноекстракційний завод", який належить доньці російського депутата – організувало складну схему для ухиляння від сплати податків.

Про це сайту "24" повідомили волонтери із громадської організації "Оберіг".

"Пологівський олійноекстракційний завод", згідно із офіційними документами, належить швейцарській компанії "Von Sass AG". Ця компанія, у свою чергу, належить громадянці Великобританії Світлані Новіковій.

Новікова є дочкою депутата обласної думи від партії "Справедлива Росія" – Леоніда Новікова. Саме він і є фактичним засновником і кінцевим бенефіціаром фірми "Von Sass AG". Партія "Справедлива Росія" відкрито підтримує бойовиків "Л/ДНР", анексію Криму і в цілому всі дії Путіна. Сам Новіков, при цьому у 2014-му відкрито підтримав захоплення півострова і почав активні дії зі встановлення незаконної влади в Криму.

Новіков організував складну систему ухилення від податків продукції, що експортується заводом. Через низку тимчасових прокладок і звичайних ям, російський підприємець відмиває сотні мільйонів гривень і переводить в кінцевому підсумку на свою швейцарську фірму, яка забезпечує безтурботне життя його дочки в Англії,

– зазначили волонтери.

На уточнююче питання щодо деталей схем, у ГО "Оберіг" зазначили, що йдеться про договори на постачання, які оформлюються із використанням фіктивних суб’єктів господарювання. Експортер отримує "брудні" гроші від імпортера-нерезидента (зазвичай він перебуває в офшорній зоні). Потім експортер відправляє ці кошти афiльованому посереднику або постачальнику нібито за наданий товар. Потім один із посередників/постачальникiв зникає (банкрутство, фiктивний директор тощо) не переводячи до бюджету ПДВ, отриманий від експортера.

Нагадаємо, раніше волонтери озвучили побоювання, що Україна може втратити підприємство "Мотор Січ", яке завжди входило до сфери інтересів Росії.