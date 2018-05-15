05:34
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українське підприємство годує російських політиків, – волонтери

356 Читать новость на русском
Гривні
Гривні / 24 канал

Одне з найбільших в Україні підприємств із виробництва рослинних олій і шротів - "Пологівський олійноекстракційний завод", який належить доньці російського депутата – організувало складну схему для ухиляння від сплати податків.

Про це сайту "24" повідомили волонтери із громадської організації "Оберіг".

"Пологівський олійноекстракційний завод", згідно із офіційними документами, належить швейцарській компанії "Von Sass AG". Ця компанія, у свою чергу, належить громадянці Великобританії Світлані Новіковій.

Новікова є дочкою депутата обласної думи від партії "Справедлива Росія" – Леоніда Новікова. Саме він і є фактичним засновником і кінцевим бенефіціаром фірми "Von Sass AG". Партія "Справедлива Росія" відкрито підтримує бойовиків "Л/ДНР", анексію Криму і в цілому всі дії Путіна. Сам Новіков, при цьому у 2014-му відкрито підтримав захоплення півострова і почав активні дії зі встановлення незаконної влади в Криму.

Новіков організував складну систему ухилення від податків продукції, що експортується заводом. Через низку тимчасових прокладок і звичайних ям, російський підприємець відмиває сотні мільйонів гривень і переводить в кінцевому підсумку на свою швейцарську фірму, яка забезпечує безтурботне життя його дочки в Англії,
– зазначили волонтери.

На уточнююче питання щодо деталей схем, у ГО "Оберіг" зазначили, що йдеться про договори на постачання, які оформлюються із використанням фіктивних суб’єктів господарювання. Експортер отримує "брудні" гроші від імпортера-нерезидента (зазвичай він перебуває в офшорній зоні). Потім експортер відправляє ці кошти афiльованому посереднику або постачальнику нібито за наданий товар. Потім один із посередників/постачальникiв зникає (банкрутство, фiктивний директор тощо) не переводячи до бюджету ПДВ, отриманий від експортера.

Нагадаємо, раніше волонтери озвучили побоювання, що Україна може втратити підприємство "Мотор Січ", яке завжди входило до сфери інтересів Росії.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Корупція Україна – Росія Експорт
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 15 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 травня: обшук в
15 травня, 22:19 Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту
1926
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 травня, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 747
Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
15 травня, 21:02 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
Катерина Петренко 1319
Обшуки у РИА
15 травня, 20:01 Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки
Євгенія Мазур 784
15 травня, 19:01 "Північний потік-2": Росії рано радіти?
Інна Жолобович 1916
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук