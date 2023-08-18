Окупанти на човні хотіли висадитися на правобережжя, але після удару дрона стали "двохсотими"

Російські військові здійснили спробу висадити свій десант на правобережжі. Українські бійці розкусили окупантів та знищили загарбників.

Українські воїни знищили російський човен при спробі висадки десанту на правобережжя. Росіян на човні біля берега вразили воїни 126 бригади ТрО.

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Українські бійці показали, як знищили російський десант

Як зазначають українські військові, після удару безпілотника в окупантів зникли ознаки життя. Також наші захисники опублікували ефектне відео знешкодження російських окупантів.

Українські бійці знищили російський десант: дивіться відео

Українські військові знешкоджують військовий потенціал Росії