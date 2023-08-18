Окупанти на човні хотіли висадитися на правобережжя, але після удару дрона стали "двохсотими"
18 серпня 2023, 13:56Читать новость на русском
Джерело:Сили оборони півдня України
Російські військові здійснили спробу висадити свій десант на правобережжі. Українські бійці розкусили окупантів та знищили загарбників.
Українські воїни знищили російський човен при спробі висадки десанту на правобережжя. Росіян на човні біля берега вразили воїни 126 бригади ТрО.
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Українські бійці показали, як знищили російський десант
Як зазначають українські військові, після удару безпілотника в окупантів зникли ознаки життя. Також наші захисники опублікували ефектне відео знешкодження російських окупантів.
Українські бійці знищили російський десант: дивіться відео
Українські військові знешкоджують військовий потенціал Росії
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони знищують оборонний потенціал окупантів. Маляр зазначила, що результати роботи Сил оборони слід оцінювати не тільки звільненою територією.
- Вона зазначила, що вкрай важливо те, що українські бійці у великій кількості знищують ворожу техніку, пункти управління, ворожі боєприпаси, особовий склад ворога тощо.
- Щодоби на Півдні та Сході окупанти мають сотні загиблих та поранених бійців. Натомість втрати України значно менші. У Міноборони зазначили, що критерій збереження життя наших військовослужбовців лежить в основі планування будь-яких військових дій.
- Також у Міноборони заявили, що знищення інтенсивності бойових дій на Сході пов'язане з втратами окупантів під час наступу на Лимано-Куп'янському напрямку. Росіяни "зализують рани".
- Водночас українські бійці продовжують роботу на Таврійському напрямку. Тільки минулої доби наші захисники знешкодили 240 окупантів, знищили 5 складів боєприпасів та чимало техніки.
- У четвер, 17 серпня, українці бійці збили два вертольоти Ка-52. Один вертоліт росіян було ліквідовано на Бахмутському напрямку, а інший – у районі Роботиного на Запоріжжі.