"Вибори" закінчилися достроково: українські дрони потужно атакували штаб окупантів на Запоріжжі

9 вересня 2023, 13:30
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Росія на окупованих територіях України проводить псевдовибори. Українські дрони-камікадзе "проголосували" на одній з так званих дільниць у Запорізькій області.

Як повідомили джерела 24 Каналу в СБУ, під час псевдовиборів, які Росія проводить і на тимчасово окупованих територіях, два українські дрони-камікадзе вирішили "проголосувати" проти окупантів.

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Дрони атакували штаб, де окупанти зберігають бюлетені

Вони завітали у "виборчий" штаб росіян у селі Скельки Василівського району. Його окупанти використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів.

Дрони-камікадзе атакували штаб окупантів: дивіться відео

Як констатувати в СБУ, вибори там закінчилися достроково. Вибух і пожежу, за нашою інформацією, окупантам влаштувала СБУ.

Після вибухів окупанти занервували. Зокрема, вони оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.

Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля у прямому сенсі горітиме під їхніми ногами,
– заявили джерела 24 Каналу в СБУ.

Що відомо про псевдовибори

  • Росія проводить псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Під час "виборів" окупанти обирають депутатів до так званих обласних і місцевих органів. Росіяни фальсифікують результати навіть псевдовиборів, малюючи позитивні результати для правлячої партії в Росії.
  • Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков вважає, що росіяни проводять "вибори" на тимчасово окупованих територіях з двох причин.
  • По-перше, це пропагандистська картинка, яку споживає внутрішній російський споживач. По-друге, окупанти вишукують людей з проукраїнською позицією.
  • Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що для так званих "виборів" до Маріуполя мала приїхати "масовка" з окупованої Донецької області та Росії.
  • Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін розповів, що росіяни проводять "вибори" під дулами автоматів. При цьому людей змушують голосувати навіть на зупинках громадського транспорту.
  • В цілому місцеве населення ігнорує псевдовибори. Українці псують бюлетені та залишають красномовні послання, зокрема, що чекають на ЗСУ.

Автор: Михайло Гема