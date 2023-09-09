"Вибори" закінчилися достроково: українські дрони потужно атакували штаб окупантів на Запоріжжі

Росія на окупованих територіях України проводить псевдовибори. Українські дрони-камікадзе "проголосували" на одній з так званих дільниць у Запорізькій області.

Як повідомили джерела 24 Каналу в СБУ, під час псевдовиборів, які Росія проводить і на тимчасово окупованих територіях, два українські дрони-камікадзе вирішили "проголосувати" проти окупантів.

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Дрони атакували штаб, де окупанти зберігають бюлетені

Вони завітали у "виборчий" штаб росіян у селі Скельки Василівського району. Його окупанти використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів.

Дрони-камікадзе атакували штаб окупантів: дивіться відео

Як констатувати в СБУ, вибори там закінчилися достроково. Вибух і пожежу, за нашою інформацією, окупантам влаштувала СБУ.

Після вибухів окупанти занервували. Зокрема, вони оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.

Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля у прямому сенсі горітиме під їхніми ногами,

– заявили джерела 24 Каналу в СБУ.

Що відомо про псевдовибори