У лютому президент Зеленський наказав створити армію безпілотників. Стало відомо, які відстані здатні долати українські "пташки".

Перші місяці Нового року захисники вітали українців повідомленнями про ураження чергового нафтопереробного заводу у Росії за допомогою безпілотників. Аби вдарити по низці з них, БпЛА треба було подолати відстань від 700 до 1000 кілометрів.

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"Далекобійні" дрони

Втім, це не все. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна має моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів.

Загалом чиновник зазначив, що у 2024 році вдалося у 10 разів наростити виробництво дронів порівняно з минулим роком.

Міністр впевнений, що розвиток безпілотних технологій визначить переможця у цій війні. Водночас він не може зараз сказати, хто попереду. На одних ділянках – лідирують українці, на інших – перевага за росіянами.

Нагадаємо, що цьогоріч влада неодноразово казала про намір виготовити до кінця року мільйон FPV-дронів.

У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український бізнес готовий виробляти більше мільйона дронів щорічно.

Водночас Федоров нещодавно зазначив, що наша держава здатна випускати й два мільйони БпЛА. Єдине, що для цього потрібно, – додаткове фінансування від західних партнерів.

Куди літали вітчизняні дрони

FPV-дрони стали певною мірою своєрідною компенсацією нестачі боєприпасів. Зазначимо, що США досі вагаються із виділенням пакета військової допомоги . Європейські союзники лише зараз знайшли для України мільйон обіцяних снарядів , які незабаром мають опинитися на фронті. Водночас досі захисники змушені воювати в умовах "снарядного голоду". Яскравим прикладом того, як БпЛА допомагають долати перевагу ворога у боєприпасах, став бій 30 березня під Авдіївкою . Дрони відіграли ключову роль у розгромленні великої танкової колони росіян біля Тоненького.

За три місяці Сили оборони вразили 13 нафтопереробних заводів на території Росії. Так, 13 березня були атаковані три топові підприємства країни-агресорки. Один із НПЗ розташований у Рязані. Від крайньої північної точки на кордоні України до цього російського міста майже 700 кілометрів. Другий НПЗ розміщений на території міста Кіриші, що у Ленінградській області. До нього від українського кордону – понад 1 100 кілометрів.

Третій НПЗ розташований у Кстово, що у Нижньоновгородській області. До нього по прямій безпілотнику довелося подолати теж майже 1000 кілометрів.