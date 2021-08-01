Українські рятувальники показали гасіння пожеж у Туреччині: відео

Україна скерувала до Туреччини два літаки для гасіння пожеж. Рятувальники опублікували відео своєї роботи та розповіли, що вже здійснили 16 скидів води.

Досвідчені українські рятувальники в Туреччині працюють з 30 липня. Саме тоді Україна скерувала їх на допомогу Туреччині, яка потерпає від лісових пожеж.

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Українські рятувальники гасять масштабні пожежі в Туреччині

Всього від початку робіт здійснено 16 скидів води – 128 тонн,

– підсумували в ДСНС.

У ДСНС розповідають, що інформація про хід ліквідації пожежі постійно оновлюється.

Приміром, 30 липня українська авіація ДСНС здійснила перші два скиди води (орієнтовно 16 тонн). Ще 14 скидів (112 тонн) здійснили 31 липня.

Українські рятувальники гасять пожежі в Туриччині: дивіться відео

Пожежі в Туреччині: коротко

Пожежі спалахнули 28 липня в місті Манавґат. Через вітер і спеку вогонь швидко поширювався. Згодом дістався Анталії.

Станом на 30 липня вогонь охопив все південне узбережжя країни.

Попередньо відомо, що від пожеж загинули 4 громадян Туреччини та ще 400 отримали поранення.

Українців евакуйовують катерами, адже дороги у вогні. Консул України у Туреччині поінформував, що в країні, станом на 29 липня, перебувало 100 тисяч українських туристів.

Деякі місцеві мешканці мають підозри, що стихія вирує через навмисний підпал. Вони вважають, що це може бути атакою на туризм країни.