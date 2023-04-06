Боротьба за Бахмут триває: гаряче відео роботи українських бійців
Українські військові вже 9 місяців стримують окупаційні війська Росії, які намагаються захопити Бахмут. У місті тривають вуличні бої.
Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показало потужне відео, як відбувається оборона Бахмута. Бої точаться на вулицях Бахмута, а спроби ворога оточити місто – провалюються.
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Командування повністю контролює ситуацію з обороною Бахмута
"На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал. Боротьба за місто продовжується!", – зазначають українські військові.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що наше командування повністю контролює ситуацію з обороною Фортеці.
У Бахмуті триває позиційна війна
Речник Східного угруповання ЗСУ в ефірі телемарафону повідомив, що в Бахмуті тривають бої в міській забудові. За його словами, в місті триває позиційна війна.
Череватий наголосив, що обстановка постійно змінюється залежно від вогневих уражень. За його словами, кожній стороні вдаються ті чи інші дії.
"Бої в міській забудові – це один з найскладніших типів воєн", – наголосив Череватий.
Яка ситуація у Бахмуті
- У Генштабі ЗСУ 6 квітня повідомили, що на Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати.
- Крім того, протягом минулої доби противник вів марні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське.
- Підрозділи Сил оборони України відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту.
- Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Біла Гора, Клебан-Бик, Торецьк та Шуми Донецької області.
- Президент Володимир Зеленський допускає виведення українських сил Бахмута. Це станеться, якщо будуть відбуватись гарячіші події та небезпека, що Україна може втратити особовий склад через оточення.
- На цей момент просування окупантів у Бахмуті вимірюється метрами. За це росіяни платять величезними втратами, що не виправдовує мету.