Українські сили розвивають успіхи на флангах: у Нацгвардії розповіли про ситуацію біля Бахмута

Українські військові продовжують розвивати успіхи на флангах Бахмута. Наші захисники намагаються виявити та знищити живу силу й техніку противника.

Про ситуацію на Бахмутському напрямку під час брифінгу розповів представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович, пише 24 Канал. За його словами, українські захисники продовжують розвивати успіхи на північному та південному флангах Бахмута Донецької області.

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Українські бійці штурмували позиції росіян на підступах до Білогорівки

Українські захисники ведуть повітряну та радіоелектронну розвідку, щоб виявляти райони скупчення живої сили і техніки противника.

На Бахмутському напрямку продовжують вести повітряну та радіоелектронну розвідку, щоб виявляти райони скупчення живої сили і техніки противника, його радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби з метою підтримки інших підрозділів Сил оборони, які продовжують розвивати успіх на північному та південному флангах Бахмута,

– сказав він.

Крім того, представник Нацгвардії повідомив, що нацгвардійці на Лиманському напрямку утримували передній край оборони в районі Серебрянського лісництва, а на Сіверському напрямку бійці проводили штурми позицій росіян на підступах до східної околиці Білогорівки.

Що відомо про ситуацію на Бахмутському напрямку