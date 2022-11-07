Українські бійці "приземлили" ще один "Шахід": як це було
7 листопада 2022 , 14:52Читать новость на русском
Джерело:28 окрема механізована бригада
Військові 28 окремої механізованої бригади знищили черговий іранський дрон-камікадзе "Shahed-136". Росіяни застосовують такі безпілотники у війні проти України під назвою "Герань-2".
Це вже другий "Шахід" підрозділу Курта 28-ої ОМБр. Нещодавно бійці "приземлили" ще й "Герань-1".
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Як воїни ліквідували дрон
Воїни підрозділу вивели БпЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі. Як зазначають, хлопці вже чатують за наступними дронами.Зауважте! 4 листопада на Вінниччині сили ППО збили два ворожих безпілотники. Також нашим захисникам вдалося ліквідувати декілька дронів-камікадзе на Миколаївщині. Того ж дня іранський дрон-камікадзе вперше залетів на територію Львівської області. На щастя, наша ППО збила ворожий безпілотник.
В Україну прибули системи ППО для захисту неба
- 7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
- Іспанські Aspide та американські NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати наше небо. Юрій Ігнат зауважив, що ППО, які надали партнери, чудово інтегруються з вітчизняними системами оборони.
- Потужну військову допомогу Україні анонсувала Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
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