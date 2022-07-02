Українські військові звільнили Іванівку, що на Херсонщині

Контрнаступ ЗСУ на Півдні проходить успішно. Нашим героям вдалося звільнити ще один населений пункт.

Наші герої роблять все для того, щоб якомога швидше прогнати російських окупантів з кожного українського міста та села. На деяких напрямках воїнам ЗСУ вже вдалося виконати це завдання.

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Звільнення Іванівки

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжують систематично обстрілювати цивільної та військової інфраструктури. Для атак ворог здебільшого застосовує ствольну та реактивну артилерію. Також росіяни не припиняють спроб здійснювати розвідку за допомогою своїх БПЛА.

Втім, навіть попри шалені потуги окупантів нашим героям вдається просуватися вперед та наближатися до Херсона. Внаслідок успішної операції воїнам ЗСУ вдалося звільнити населений пункт Іванівка, що у Херсонській області.