Українські захисники все ж збили ворожий Су-30: підтвердження від Генштабу
25 грудня 2023, 07:20Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ввечері 24 грудня українські захисники збили ворожий винищувач Су-30. Його знищили під час повітряної тривоги.
Збиття ворожого винищувача-бомбардувальника підтвердили у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.
До речі Ще мінус один російський літак: Олещук розповів про збиття Су-34
Російський Су-30 знищено
"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30", – зазначили в Генштабі.
Ворожі літаки збили елітні ракетні підрозділи Повітряних сил.
Один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря,
– уточнили в Повітряних силах.
Що відомо про збиття винищувача-бомбардувальника
- О 22:30 Командувач Повітряних сил повідомив, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі. Микола Олещук зазначив, що матеріали об'єктивного контролю вивчають, аби знати точно, уражена ціль, чи ні.
- Зауважимо, що російські загарбники у Святвечір цинічно атакували Україну. Зокрема, вибухи прогриміли на Одещині. Повітряні сили попереджали про ворожу ракету.
- Також окупанти запустили "Шахеди". Декілька груп ударних БпЛА прямували у напрямку Одеси з Чорного моря.
На Півдні збили 3 російські Су-34
- Зауважимо, що українська ППО потужно працює по ворожій авіації. Так, 22 грудня на Півдні наші захисники збили одразу три винищувачі-бомбардувальники Су-34.
- Ці ворожі борти знищили близько опівдня.
- До речі, джерела 24 Каналу у ГУР, розповіли, що внаслідок збиття ворожих винищувачів-бомбардувальників є загиблі серед окупантів. Кількість уточнюють.
- Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що російські винищувачі вдалося підловити, коли загарбники виконували ризикову операцію. Зокрема, намагалися скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінією зіткнення.
- "Ризикнули невдало. Знахабніли, підійшли ближче, намагалися бити КАБами на більшу глибину оборони… Коли руки чешуться завдати удару, то, відповідно, треба підлетіти ближче. Сподіваємося, таких ризиків росіяни будуть робити більше і ми будемо бачити більше збитих російських "Сушок", – підкреслив Юрій Ігнат.
- Російські пропагандисти вже підтвердили втрату трьох Су-34. Навіть оприлюднили кадри нібито з місця катапультування одного з пілотів.
- До речі, знищення "Сушок" викликало неабияку паніку у росіян. Окупанти вже шукають, чим саме наші захисники збили ворожі винищувачі-бомбардувальники.
- Ігнат також зауважив, що після втрати трьох літаків окупанти значно менше застосовують авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку.