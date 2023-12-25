Українські захисники все ж збили ворожий Су-30: підтвердження від Генштабу

Ввечері 24 грудня українські захисники збили ворожий винищувач Су-30. Його знищили під час повітряної тривоги.

Збиття ворожого винищувача-бомбардувальника підтвердили у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

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Російський Су-30 знищено

"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30", – зазначили в Генштабі.

Ворожі літаки збили елітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

Один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря,

– уточнили в Повітряних силах.

Що відомо про збиття винищувача-бомбардувальника

О 22:30 Командувач Повітряних сил повідомив, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі. Микола Олещук зазначив, що матеріали об'єктивного контролю вивчають, аби знати точно, уражена ціль, чи ні.

Зауважимо, що російські загарбники у Святвечір цинічно атакували Україну. Зокрема, вибухи прогриміли на Одещині. Повітряні сили попереджали про ворожу ракету.

Також окупанти запустили "Шахеди". Декілька груп ударних БпЛА прямували у напрямку Одеси з Чорного моря.

На Півдні збили 3 російські Су-34