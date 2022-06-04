Українські захисники збили ще один російський вертоліт на Донбасі

Наступ російських окупантів на Донбас продовжується. Відважні ЗСУ тримають оборону та збільшують лічильник втрат росіян.

Донбас залишається полем запеклої битви українських героїв з російськими окупантами. Ворог кидає на штурм великі сили та практично не припиняє обстрілів мирних міст.

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Знищення ворожого гелікоптера

В оперативному командуванні "Північ" повідомили про успішне знищення ворожого гелікоптера у небі Донбасу. Один влучний постріл – втрати російських окупантів у небі зросли.

Знищення російського гелікоптера: відео

Війна Росії проти України: коротко про головне

Європейський Союз хоче збільшити тиск на російських окупантів, які не збираються припиняти війну проти України. Як повідомив заступник глави польського МЗС Павло Яблонський, Європа вже почала активно працювати над сьомим пакетом санкцій.

На Півдні морським піхотинцям вдалося завдати влучного удару по ворожій техніці. Наші герої знищили ворожий танк та дві БМД-3.

Україна та Росія обмінялися тілами загиблих, обмін відбувся у форматі "160 на 160". До операції було залучено багато відомств, деталі наразі не повідомляються.

Російські окупанти не припиняють грабувати Україну. З портів повністю знищеного ними Маріуполя вони вивозять металопрокат, в Азовському морі зафіксували вже друге судно росіян, яке має вивезти крадений товар. Також відомо, що окупанти намагаються приховати та знищити усі сліди своїх злочинів у Маріуполі. Вони повністю руйнують будівлі та ховають тіла мирних українців у братських могилах.

Німецьким спецслужбам вдалося виявити шпигунську антену, яку росіяни встановили на даху свого посольства. Через небезпеку прослуховувань та витоку даних службовці, які мали доступ до важливої інформації, були змушені змінити робочу локацію.

Росіяни не припиняють обстрілів прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Ворог застосовує міномети, авіацію, ракети та навіть скидає з безпілотників саморобні бомби. На щастя, інформації про загиблих або постраждалих немає.

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