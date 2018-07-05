Українські металурги після імпортних квот не зможуть купити сірчану кислоту ні за якою ціною

Українські метпідприємства, що використовують сірчану кислоту для виробництва своєї продукції, ризикують залишитися без цієї сировини після введення імпортних квот з 1 вересня.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає UAprom.

За його словами, може скластися ситуація, при якій сірчаної кислоти буде не вистачати, і споживачі не зможуть купити її ні за які гроші.

Як нагадав О. Каленков, проблеми з сірчаною кислотою почалися в 2014 році, коли Україна втратила контроль над підприємствами в Криму і Донецькій області, які виробляли цю сировину, причому на тлі зростання попиту на нього.

Крім того, за його словами, гостро стоїть питання наявності залізничних цистерн для перевезення сірчаної кислоти. "Раніше в Україні було 136 цистерн, станом на 2018 рік їх вже менше сотні. Наявні цистерни можуть перевезти лише 40 тис. тонн продукції, а потрібно 100-120 тис. т", – попередив експерт.

Щоб врегулювати питання забезпечення промислових підприємств сірчаною кислотою в необхідному обсязі, в складі Держрегуляторної служби була створена моніторингова комісія, яка до 1 вересня має намір простежити за ситуацією на ринку і надати в міжвідомчу комісію при МЕРТ результати власного моніторингу.