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Українські металурги після імпортних квот не зможуть купити сірчану кислоту ні за якою ціною

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Сірчана кислота
Сірчана кислота / uaprom.info

Українські метпідприємства, що використовують сірчану кислоту для виробництва своєї продукції, ризикують залишитися без цієї сировини після введення імпортних квот з 1 вересня.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає UAprom.

За його словами, може скластися ситуація, при якій сірчаної кислоти буде не вистачати, і споживачі не зможуть купити її ні за які гроші.

Як нагадав О. Каленков, проблеми з сірчаною кислотою почалися в 2014 році, коли Україна втратила контроль над підприємствами в Криму і Донецькій області, які виробляли цю сировину, причому на тлі зростання попиту на нього.

Крім того, за його словами, гостро стоїть питання наявності залізничних цистерн для перевезення сірчаної кислоти. "Раніше в Україні було 136 цистерн, станом на 2018 рік їх вже менше сотні. Наявні цистерни можуть перевезти лише 40 тис. тонн продукції, а потрібно 100-120 тис. т", – попередив експерт.

Щоб врегулювати питання забезпечення промислових підприємств сірчаною кислотою в необхідному обсязі, в складі Держрегуляторної служби була створена моніторингова комісія, яка до 1 вересня має намір простежити за ситуацією на ринку і надати в міжвідомчу комісію при МЕРТ результати власного моніторингу.

Теги: металургія імпорт
Джерело: 24 Канал
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