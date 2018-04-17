Українські політики і чиновники очікують санкцій від Сполучених Штатів Америки, – Віталій Скоцик

У Конгресі США всерйоз задумалися про введення санкцій проти українських політиків і чиновників.

Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик в ефірі телеканалу ZIK.

"Я точно знаю, що сьогодні в Конгресі США обговорюють санкції проти українських політиків і чиновників. Можливо скоро ми зможемо почути імена відомих людей, проти кого їх готують", – заявив політик.

Найбільшою проблемою України лідер Аграрної партії називає те, що українські політики в більшості своїй є представниками олігархів, які сприяють розвитку корупції. Віталій Скоцик неодноразово наголошував на тому, що практично жодна партія в чинному парламенті не має в своїй основі міцної структури і реальної довіри населення. На думку політика, всі існуючі рейтинги – медійні і не відображають реальної картини виборчих симпатій.

"Ситуацію вдасться змінити, тільки прийнявши нове виборче законодавство і нову виборчу систему, тоді можна розраховувати на якісну зміну влади. Наївно думати, що ми можемо домогтися цього самостійно, але під тиском міжнародних партнерів це реально. І важливо, що ці санкції допоможуть боротися з системою, а не проти України або українського народу", – підкреслив лідер Аграрної партії.

Нагадаємо, раніше Аграрна партія заявила про свою участь у виборах в ОТГ, які відбудуться 29 квітня. За результатами всіх попередніх виборів в ОТГ, в місцевих радах України вже працює понад 5000 депутатів від Аграрної партії.