Українські військові знищили 17 окупантів на Донбасі за вихідні, – волонтери

Через порушення умов перемир'я, українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь по окупантах поблизу Докучаєвська. Він був доволі прицільний, тож з боку супротивника чимало втрат.

Як повідомили у фонді допомоги армії "Повернись живим" з посиланням на українську розвідку, "у "ДНР" тепер на 17 російських найманців менше".

"Ще більше 30 терористів були поранені, і тепер, навряд, зможуть направити зброю у бік мирних міст", – зазначили волонтери.

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