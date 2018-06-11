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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Українські внутрішні інвестори перетворюються на олігархів, – економіст

359 Читать новость на русском
Звідки беруться олігархи
Звідки беруться олігархи / bagnet.org

В українській політиці використовується така логіка – не будемо дозволяти інвестувати в економіку іноземцям, бо вони зайдуть, виведуть весь капітал, і "підімнуть" нас під себе.

Про це журналістам розповів економіст, почесний президент Київської школи економіки, співзасновник VoxUkraine Тимофій Милованов.

Ця логіка неправильна. Бо на цих підприємствах з іноземним капіталом працюють українці. І ми не тільки і не стільки наповнюємо бюджет, як підвищуємо рівень щастя українців,
– зауважив експерт.

Але якщо навіть прийняти логіку, що іноземці потенційно – "вороги", і працювати треба лише зі своїми, українськими компаніями, то виникає питання – чи достатньо в українських компаній грошей і чи готові вони сюди вкладати і ризикувати? Можливо, готові, можливо – недостатньо.

Читайте також: Україні загрожує нова економічна криза: по кому "вдарить" і як запобігти

"Ми проводимо інтерв'ю з деякими українськими олігархічними компаніями, і вони зізнаються – що просто не хочуть інноваціями займатися. Збудуйте трансформатори для альтернативної енергії. Зараз такі тарифи – західні компанії, Китай, заходять, інвестують. Чому українські компанії не адаптуються і будують такі трансформатори? Тому що – "так це буде через два-три роки. Ми до того часу щось "повирішуємо", – розповів Милованов.

Він пояснив: як показала практика, логіка "ми "створимо" своїх, яких зможемо контролювати" – помилкова. Що відбувається, коли приймається рішення про вектор розвитку, направлений всередину країни: ви працюєте не з західними компаніями, не з європейськими чи світовими, не намагаєтеся "вбудуватися" в глобальну міжнародну систему поставок, і десь знайти своє вузьке місце, яке є дуже важливим. Наприклад, "Антонов" вбудувався і зі своєю технологією працює з "Боїнгом" та іншими. Натомість ви тут намагаєтеся створити весь цикл. По-перше – це дуже дорого, і в бідній країні це дуже складно зробити. По-друге, великі сильні компанії у юридично слабкій країні мають тенденцію захоплювати уряд. І ось ми і маємо олігархат, який контролює депутатів. І їм легше зберігати існуючий статус-кво, ніж боротися за інновації.

Детальніше про інвестування в українську економіку читайте: Інвестори для України: свої проти чужих 

Теги: Новини України Інвестиції Бізнес
Джерело: 24 канал
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