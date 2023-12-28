Вся Буковина у нескінченній скорботі, – ОВА про розстріл українських полонених біля Роботиного

Російські загарбники розстріляли 3 українських солдатів, які вирішили здатися у полон. Зрештою з'ясувалося, що це були бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується у Чернівцях.

Зрештою на цей воєнний злочин Росії встигли відреагувати у Чернівецькій обласній військовій адміністрації. Там наголосили, що наразі вся Буковина перебуває у жалобі за героїчно загиблими земляками.

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Глава Чернівецької ОВА висловився про розстріл українських полонених

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк зазначив, що російські загарбники обов'язково відповідатимуть за кожен злочин, скоєний на території України. Він побажав вічної пам'яті й слави нашим незламним Героям, які загинули внаслідок воєнного злочину окупантів.

Вся Буковина у нескінченній скорботі разом із сім'ями загиблих воїнів,

– сказав він.

Водночас він побажав кремлівським військам — "землю скловатою". Запаранюк зауважив, що ЗСУ щоденно працюють над тим, щоб погана доля чимшвидше спіткала усіх російських солдатів, які ступили на українську землю.

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