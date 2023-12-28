Вся Буковина у нескінченній скорботі, – ОВА про розстріл українських полонених біля Роботиного
Джерело:Руслан Запаранюк
Російські загарбники розстріляли 3 українських солдатів, які вирішили здатися у полон. Зрештою з'ясувалося, що це були бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується у Чернівцях.
Зрештою на цей воєнний злочин Росії встигли відреагувати у Чернівецькій обласній військовій адміністрації. Там наголосили, що наразі вся Буковина перебуває у жалобі за героїчно загиблими земляками.
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Глава Чернівецької ОВА висловився про розстріл українських полонених
Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк зазначив, що російські загарбники обов'язково відповідатимуть за кожен злочин, скоєний на території України. Він побажав вічної пам'яті й слави нашим незламним Героям, які загинули внаслідок воєнного злочину окупантів.
Вся Буковина у нескінченній скорботі разом із сім'ями загиблих воїнів,
– сказав він.
Водночас він побажав кремлівським військам — "землю скловатою". Запаранюк зауважив, що ЗСУ щоденно працюють над тим, щоб погана доля чимшвидше спіткала усіх російських солдатів, які ступили на українську землю.
Що відомо про вбивство 3 українських полонених росіянами
- У мережі 27 грудня почало ширитися відео, на якому видно, як російські окупанти розстріляли трьох українських військових, які хотіли здатися у полон. В Офісі генпрокурора уточнили, що трагедія трапилась під Роботиним у Запорізькій області.
- Правоохоронці зазначили, що окупанти взяли у полон трьох українських військових у грудні 2023 року під час бойового зіткнення. Уже через годину після того, як захопили їх, росіяни вирішили їх розстріляти.
- Згодом стало відомо, що розстріляними солдатами були бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. У бригаді розповіли, що тіла вбитих воїнів евакуювали з поля бою.
- Наразі прокуратура розпочала розслідування злочину. Зокрема, правоохоронці відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- Однак наші бійці все ж змогли помститися окупантам за цинічний воєнний злочин. Так, доброволець 24 ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" розповів, що через 30 хвилин після розстрілу наших бійців самі окупанти були ліквідовані.