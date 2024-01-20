Україна знайшла можливості: як нашому дрону вдалося пролетіти 1250 кілометрів углиб Росії

У Санкт-Петербург вночі 18 січня завітала "бавовна". Дрон українського виробництва завдав удару по нафтобазі у Ленінградській області Росії.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, до яких хитрощі, ймовірно, вдалися розробники унікального безпілотника, який пролетів 1250 кілометрів вглиб країни-терориста. До речі, у ГУР вважають, що атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі свідчить про "нову якість" засобів ураження та розширення географії "бавовни" у Росії.

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Маленька хитрість

Ймовірно, цей вид безпілотника зроблений з матеріалів, які малопомітні на радарах. Він летить низько й невеликий за розміром, адже кількість вибухівки невелика й немає сенсу робити його масштабним.

Акцент робиться на двигуні, щоби дрон летів малопомітно. Для об'єкта такого як нафтобаза 3 – 5 кілограмів вибухової речовини достатньо. Можливо, для ураження іншого об'єкта цього було б замало,

– зауважив Мусієнко.

Санкт-Петербург розташований неподалік російського кордону з Фінляндією, Естонією та Латвією, які є країнами-членами НАТО. Росія зараз активно пропагандує, що нібито Альянс збирається нападати на неї. Однак попри ймовірну загрозу, росіяни не зосереджують там свої засоби протиповітряної оборони. Адже нині вороже "пе-ве-о" на інших ділянках, тому Україна знайшла можливості.

"Я не виключаю, що задля здійснення успішної атаки була ретельно проведена розвідка й складено маршрут. Можливо, раніше були навіть невдалі спроби, але були зроблені висновки й коригування, аби це покращити", – додав військовий експерт.

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У Брянській області Росії вночі 19 січня внаслідок спецоперації ГУР МО загорілася чергова нафтобаза. Там горіло 4 резервуари з бензином. Росіяни заявили, що нібито безпілотник, який намагався атакувати нафтобазу, "збили" засобами радіоелектронної боротьби, але БпЛА все ж встиг скинути боєприпас.

Місцеві мешканці шоковані потужною атакую настільки, що не можуть стримати свої емоції. У мережі з'явилося відео, де одна росіянка вважає, що "їм п..єц".

Вночі 19 січня гучно було й в у російському місті Котовськ. Там БпЛА обстріляв Тамбовський пороховий завод. Окупанти сказали, що безпілотник буцімто впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів.