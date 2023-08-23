"Носив з собою від початку війни": історія прапора, що майорить у Вовчанську

Вовчанськ – звільнене українське місто, яке постійними обстрілами досі тероризують росіяни. Символом його стійкості є синьо-жовтий прапор, піднятий над містом під час деокупації ще у вересні 2022 року.

З вересня 2022 року український прапор майорить у самому центрі Вовчанська, символізуючи, що місто знову вільне. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зауваживши, що синьо-жовтий стяг піднімала поліція разом з місцевими мешканцями.

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Зовсім поруч з російським кордоном

Вовчанськ дуже близько межує з Росією, а на його вулицях навіть можна побачити вказівники на Бєлгород. Після шести місяців окупації, восени 2022 року у центрі міста підняли український прапор. Поруч стоїть будинок, який прикриває собою кілька вулиць у Вовчанську. По ньому регулярно прилітають російські снаряди, але він є ніби стіною для тих, хто живе у місті. Будинок і синьо-жовтий стяг є важливими символами для людей.

У звільненому Вовчанську майорить український прапор: дивіться відео

Носив його з собою від початку війни

Одним із тих людей, хто встановив прапор на центральному флагштоці Вовчанська, є Олексій Харківський – начальник сектору реагування Патрульної поліції. Він розповів, що мріяв це зробити від початку війни, тому прапор завжди був поруч.

Я носив його з собою від початку війни з думкою, що повернуся додому і підніму цей прапор. Місцеві мешканці, які нас зустрічали, разом з нами заспівали гімн, люди були дуже раді нас бачити. Вони були щасливі звільнитися від мук, які пережили тут упродовж окупації,

– сказав Олексій Харківський

День Державного Прапора і день звільнення Вовчанська є особливими для людей. Попри небезпеку, яка дотепер не зникла, ці дні вкотре нагадують, що місто тримається.

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