"Носив з собою від початку війни": історія прапора, що майорить у Вовчанську
Вовчанськ – звільнене українське місто, яке постійними обстрілами досі тероризують росіяни. Символом його стійкості є синьо-жовтий прапор, піднятий над містом під час деокупації ще у вересні 2022 року.
З вересня 2022 року український прапор майорить у самому центрі Вовчанська, символізуючи, що місто знову вільне. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зауваживши, що синьо-жовтий стяг піднімала поліція разом з місцевими мешканцями.
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Зовсім поруч з російським кордоном
Вовчанськ дуже близько межує з Росією, а на його вулицях навіть можна побачити вказівники на Бєлгород. Після шести місяців окупації, восени 2022 року у центрі міста підняли український прапор. Поруч стоїть будинок, який прикриває собою кілька вулиць у Вовчанську. По ньому регулярно прилітають російські снаряди, але він є ніби стіною для тих, хто живе у місті. Будинок і синьо-жовтий стяг є важливими символами для людей.
У звільненому Вовчанську майорить український прапор: дивіться відео
Носив його з собою від початку війни
Одним із тих людей, хто встановив прапор на центральному флагштоці Вовчанська, є Олексій Харківський – начальник сектору реагування Патрульної поліції. Він розповів, що мріяв це зробити від початку війни, тому прапор завжди був поруч.
Я носив його з собою від початку війни з думкою, що повернуся додому і підніму цей прапор. Місцеві мешканці, які нас зустрічали, разом з нами заспівали гімн, люди були дуже раді нас бачити. Вони були щасливі звільнитися від мук, які пережили тут упродовж окупації,
– сказав Олексій Харківський
День Державного Прапора і день звільнення Вовчанська є особливими для людей. Попри небезпеку, яка дотепер не зникла, ці дні вкотре нагадують, що місто тримається.
Звільнення Вовчанська: як це було
- Контрнаступ ЗСУ на Харківщині проходив стрімкими темпами. Одразу після втечі окупантів з Куп'янська, ще на початку вересня 2022 року, росіяни оголосили про перенесення "столиці" тимчасово окупованих районів Харківщини до Вовчанська. Проте вже 11 вересня в місто зайшли українські воїни. Цього ж дня над Вовчанськом підняли синьо-жовтий прапор.
- Деокупація Вовчанська була вкрай важливою для України, адже місто дозволяло Росії тримати контроль над залізницею та автомобільними шляхами в регіоні. Після звільнення міста російські пропагандисти писали, що Вовчанськ зайняли війська НАТО та навіть розводили байки про "темношкірих та англомовних військових", які його заполонили.
- Окупанти покидали місто в паніці, а центром окупованої Харківщини замість Вовчанська проголосили російський Бєлгород. Загарбники переконували, що нібито тимчасово покидають Вовчанськ "з міркувань безпеки".