Український снайпер ліквідував високопосадовця збройних сил окупантів

На Донбасі український снайпер ліквідував підполковника збройних сил Росії. Мовиться про Кагиза Манакова, який 1985 року народження.

Попередньо відомо, що його тіло доставили у російський Ростов. Про це повідомили 24 серпня.

До теми Це були найстрашніші роки, – український захисник пригадав перші дні війни на Донбасі

На Донбасі український снайпер ліквідував кадрового військового Росії

Вчора на окупованому Донбасі стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике,

– розповіли у спеціальній моніторинговій місії.

24 серпня у військовий клінічний госпіталь №1602 Південного військового округу збройних сил Росії в Ростові з тимчасово-окупованої території ОРДЛО доставлено тіло Кагиза Манакова. Він підполковник збройних сил Росії, 1985 року народження.

Ба більше, – заступник начальника курсу спеціальної підготовки 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів збройних сил Росії "Владикавказ".

Причина смерті – несумісне з життям одиночне кульове поранення. Попри запевнення російського президента, очевидно, що російські військові таки є на Донбасі та обстрілюють позиції ЗСУ.

Коротко про події на Донбасі

24 серпня військові привітали Україну з 30-річчям Незалежності. Вони записали звернення просто з бойових позицій на Донбасі. Їхні привітання читайте за посиланням.

У Києві на святкуванні 30-річчя Незалежності України виступив Володимир Зеленський. Він закликав хвилиною мовчання вшанувати тих, хто віддав життя за рідну землю. Присутні на заході піднялися, пролунав заклик схилити бойові прапори. На Майдані хвилиною мовчання вшанували загиблих українських військових. Після цього Зеленський додав, що українські захисники загинули заради майбутнього наших дітей та онуків.

У Києві на святкуванні 30-річчя Незалежності України виступив Володимир Зеленський. Він закликав хвилиною мовчання вшанувати тих, хто віддав життя за рідну землю. Присутні на заході піднялися, пролунав заклик схилити бойові прапори. На Майдані хвилиною мовчання вшанували загиблих українських військових. Після цього Зеленський додав, що українські захисники загинули заради майбутнього наших дітей та онуків. Відразу після відзначення Дня Незалежності Тристороння контактна група планує відновити роботу. Усі зустрічі та засідання проводитимуть онлайн. Їх планують розпочати 25 серпня. На засіданнях ТКГ планують опрацювати щонайменше 6 важливих тем, що стосуються мінських домовленостей, безпеки на Донбасі, обміну полоненими, відновлення економічних зв'язків.