Український чарт кліпів YouTube вперше очолила україномовна пісня

Незважаючи на шалену популярність українських виконавців, які часто гастролюють в Росії, український чарт кліпів в YouTube очолила композиція "Плакала" гурту KAZKA.

У чарті "Найпопулярніші музичні відео", які найбільше переглядають в YouTube українці, включено лише найбільшу кількість переглядів офіційних відеокліпів. Станом на 28 червня український гурт KAZKA, який брав участь у прямих ефірах шоу "Х-фактор", зміг потрапити з композицією "Плакала" у престижний музичний рейтинг.

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Хоч музичне відео у пісні "Плакала" не є офіційним кліпом, а лише "official audio", однак пісня гурту KAZKA змогла обігнати хіт "SuperSTAR" співачки Loboda і кліп на сингл "E,boy" групи "Время і стекло".



Найпопулярніші музичні відео в Україні за даними YouTube

KAZKA – "Плакала": дивитись відео онлайн

До слова, гурт KAZKA на початку 2018 року отримав музичну премію YUNA 2018 в категорії "Відкриття року", а також став "Дебютом року 2017" за версією музичного видання Karabas Live, отримав відзнаку в номінації "Нові імена" за версією музичної премії "Золота Жар-Птиця", а також гурт став найкращим в категоріях "Краща пісня поп-гурту" ("Свята") та "Кращий дебют" за версією радіостанції Країна ФМ.

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Гурт KAZKA з Києва був заснований Олександрою Заріцькою та Нікітою Будашем у 2017 році, згодом до них приєднався Дмитро Мазуря. Група виконує усі пісні українською мовою. У 2014 році солістка гурту взяла участь в проекті "Голос країни-4", а в 2017 році музикантам вдалось взяти участь в кастингу шоу "Х-фактор-8" з авторською піснею "Свята" і в команді Андрія Данилка успішно дійти аж до 5 прямого ефіру проекту.

Нагадаємо, що відеохостинг YouTube у травні розширив свої музичні чарти на 44 країни, в число яких увійшла й Україна. Тоді ж першу сходинку за кількістю переглядів музичних відео посідала композиція російського співака та прибічника путінського режиму Філіпа Кіркорова "Цвет настроения синий".