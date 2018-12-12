Український дипломат перебував поряд із місцем стрілянини у Страсбурзі: що з ним зараз

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба перебував зовсім поряд із місцем стрілянини на Різдвяному ярмарку у Страсбурзі, де 29-річний Шериф Шека відкрив вогонь по людях.

Про це сам Кулеба написав у Facebook.

24 канал повідомляв, що українців немає серед загиблих та поранених унаслідок стрілянини у Страсбурзі.

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"У Страсбурзі теракт. Місто завмерло. Останнє повідомлення поліції: думали, що стрільця знайшли та заблокували, але ні. Тепер шукають по місту. На сторінці Постійне представництво України при Раді Європи ми розмістили контактні номери для зв’язку", – написав дипломат.

Так сталося, що на момент стрілянини я був за 200 метрів від місця події на офіційній вечері. Але наша спецслужба спрацювала швидко і разом з французькими колегами провела евакуацію. За що дуже дякую,

– повідомив Кулеба.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.



Стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза".