Украинский дипломат находился рядом с местом стрельбы в Страсбурге: что с ним сейчас

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба находился совсем рядом с местом стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге, где 29-летний Шериф Шека открыл огонь по людям.

Об этом сам Кулеба написал в Facebook.

24 канал сообщал, что украинцев нет среди погибших и раненых в результате стрельбы в Страсбурге.

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"В Страсбурге теракт. Город замер. Последнее сообщение полиции: думали, что стрелка нашли и заблокировали, но нет. Теперь ищут по городу. На странице Постоянного представительства Украины при Совете Европы мы разместили контактные номера для связи", – написал дипломат.

Так случилось, что на момент стрельбы я был в 200 метрах от места происшествия на официальном ужине. Но наша спецслужба сработала быстро и вместе с французскими коллегами провела эвакуацию. За что большое спасибо,

– сообщил Кулеба.

Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.



Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".