Українці десятиліттями пам'ятатимуть це, – Кулеба про відмову Берліна надати Україні зброю

Дмитро Кулеба відреагував на відмову Німеччини надати Україні оборонне озброєння. Очільник МЗС наголосив, що українці пам'ятатимуть це "десятиліттями".

Як сказав Кулеба в інтерв'ю, Україна розчарована відмовою Німеччини затвердити постачання оборонного озброєння.

Важливо Німеччина не постачатиме озброєння в Україну, – міністр оборони

Очільник МЗС України наголосив, що прагне, аби партнерство з Німеччиною процвітало, а люди відчували дружні та теплі почуття один до одного.

На жаль, українці ще десятиліттями пам'ятатимуть про це, і для мене, як для глави МЗС, це дуже сумно,

– зауважив Кулеба.

Раніше український міністр пояснив, що коли Україна намагалася дещо купити через систему закупівель НАТО, саме Німеччина і Нідерланди висловили своє застереження щодо цих закупівель. У відповідь на це Україна почала комплексну роботу, зокрема у вигляді перемовин.

"Ми працювали з Нідерландами, спілкувалися, роз'яснювали, пояснювали їм. І мій нідерландський колега, з яким ми 12 січня розмовляли, сказав, що ситуація змінилася. Тепер, якщо подібний запит від України до НАТО знову надійде, Нідерланди будуть його розглядати прихильніше", – зазначив очільник МЗС України.

За його словами, це означає, що потрібно говорити. Кулеба додав, що відповідна розмова з німецькою колегою вже була.

Позиція Німеччини

Останнім часом союзники України активізували свою допомогу на тлі загрози вторгнення російських військ. Так, Естонія передає Україні протитанкові Javelin, а Латвія – летальну та нелетальну зброю. Чехія готова надати Україні артилерійські снаряди, а Канада – 120 мільйонів доларів допомоги.

Тим часом Німеччина заявила, що не збирається передавати Україні зброю, пояснивши це тим, що поставки зброї можуть перевернути військовий баланс.

Водночас у Німеччини наголосили, що підтримують Україну, але в інший спосіб, без постачання зброї. Міністерка оборони Крістін Ламбрехт нагадала, що Берлін надасть нашій країні повний польовий госпіталь разом із необхідною підготовкою, і все це буде співфінансовано Німеччиною на 5,3 мільйона євро.

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