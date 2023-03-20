Путін на колінах і доставка посилок з Ali Express: українці з гумором реагують на Сі в Москві

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви з триденним візитом. Це перший візит закордонного лідера до Владіміра Путіна після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії.

Звісно, що українці не оминули цю подію. Мережа вибухнула жартами щодо візиту лідера Китаю в Москву. 24 Канал зібрав підбірку актуальних мемів.

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Як українці реагують на візит Сі до Москви

Зокрема, штучний інтелект намалював картину "Путін на колінах перед Сі". І тут вже українців було не зупинити…



Реакція українців / Скриншот



Кумедна реакція у мережі / Скриншот



Дописи у мережі про візит Сі до Москви / Скриншот

У мережі зауважили, що на багатьох світлинах у Путіна різне обличчя. Тож користувачам цікаво, який саме Путін зустрівся з Сі сьогодні.



Який Путін зустрічався з Сі / Скриншот

Також у мережі пожартували про те, що Сі привіз до Москви посилку з Ali Express.



Сі прибув до Москви / Скриншот

Як реагують українці на візит Сі до Москви: дивіться фото

Сі прибув до Москви: головне