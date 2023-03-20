Путін на колінах і доставка посилок з Ali Express: українці з гумором реагують на Сі в Москві
Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви з триденним візитом. Це перший візит закордонного лідера до Владіміра Путіна після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії.
Звісно, що українці не оминули цю подію. Мережа вибухнула жартами щодо візиту лідера Китаю в Москву. 24 Канал зібрав підбірку актуальних мемів.
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Як українці реагують на візит Сі до Москви
Зокрема, штучний інтелект намалював картину "Путін на колінах перед Сі". І тут вже українців було не зупинити…
Кумедна реакція у мережі / Скриншот
Дописи у мережі про візит Сі до Москви / Скриншот
У мережі зауважили, що на багатьох світлинах у Путіна різне обличчя. Тож користувачам цікаво, який саме Путін зустрівся з Сі сьогодні.
Який Путін зустрічався з Сі / Скриншот
Також у мережі пожартували про те, що Сі привіз до Москви посилку з Ali Express.
Сі прибув до Москви / Скриншот
Як реагують українці на візит Сі до Москви: дивіться фото
Сі прибув до Москви: головне
- До Росії 20 березня приїхав китайський лідер Сі Цзіньпін. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки. Попри це, російський диктатор Володимир Путін навіть не зустрів політика.
- Зауважимо, що голова КНР стане першим світовим лідером, який зустрінеться з Путіним після того, як Гаазький трибунал видав ордер на його арешт.
- Під час розмови Владімір Путін заявив, що Китай буцімто зробив потужний крок у своєму розвитку, а китайська система розвитку є доволі ефективною. Диктатор сказав, що ця система "ефективніша, ніж в більшості країн" і він навіть заздрить Китаю.
- Після зустрічі з російським диктатором Сі Цзіньпін проведе розмову з Володимиром Зеленським. Вона стане першим прямим контактом очільників Китаю та України з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.