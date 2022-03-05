Ми всі разом витримали удар, – Зеленський про героїзм і стійкість українців

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожен українець сьогодні – на висоті свого духу. На максимумі можливостей.

Про це український лідер заявив під час вечірнього відеозвернення 5 березня. За його словами, мільйони людей в Україні стали одним цілим – наддержавою духу, повідомляє 24 канал.

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Всім разом витримали удар – всі разом відбудуємо державу

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"Кожен військовий на лініях оборони. Кожен лікар, який рятує життя. Кожен пожежник, який зупиняє вогонь. Кожен підприємець, який продовжує роботу", – зауважив він.

Також згадав і про десятки й десятки інших професій. Це, зокрема, програмісти, які пішли в інформаційні війська, усі, хто пішов у тероборону, вчителі та вихователі, які не залишають дітей, поліцейські та державні службовці.

Ми всі разом витримали удар. Ми всі разом відбудуємо нашу державу. Що дає нам цю впевненість? Звідки вона? Це не просто слова. Це не просто віра. Це наша безумовна реальність, яка підживлюється енергією наших людей. Нашого спротиву. Нашого протесту,

– зауважив Зеленський.

Окремо він відзначив міста та містечках, люди яких без зброї, натомість своєю рішучістю та єдністю виганяють окупантів. Це передусім Херсон, Мелітополь, Бердянськ і Конотоп.

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