Судилище над українськими полоненими: 33 військових отримали майже по 30 років колонії у Росії

У середу 7 лютого російська генпрокуратура повідомила про вирок українським військовим – нашим полоненим. Над ними влаштували ціле судилище, причому керував цим суд так званої "ДНР".

33 українські військовослужбовці отримали строки від 27 років до 29 років, передає 24 Канал. Відбувати термін наші бійці будуть у колонії суворого режиму.

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У чому звинувачують полонених

Вони нібито застосували заборонені засоби у збройному конфлікті, обстрілявши низку населених пунктів із самохідних артилерійських установок. Все нібито задля того, щоб "зруйнувати соціальну інфраструктуру, застрашити мирних громадян і вбити їх", тож окупанти назвали це ідеологічною та політичною ворожнечею.

Мова про військових 36-ї бригади морської піхоти та 17-ї танкової бригади ЗСУ. А населені пункти, які вони нібито обстріляли, розташовані в Донецькій області, -- це Сартана, Талаківка, Старий Крим і ще деякі.

Датами, коли відбувся обстріл, росіяни назвали період з 24 лютого по 10 березня 2022, тобто вже йшла повномасштабна війна.

На відео, яке оприлюднили окупанти, помітно, що з українськими полоненими обходяться максимально жорстоко. Їх змушують зайти у велику клітку в залі суди, зігнувшися й опустивши голову.

Вирок нашим полоненим -- кричущий і цинічний

Адже 7 лютого Росія атакувала Київ, Миколаїв і низку інших міст. Загинуло багато людей, дуже сильно зруйновані будинки. Від кадрів пожеж і руйнувань просто стикається серце, а історії тих, хто вижив, змушують плакати. Хто відповість за ці злочини, коли дорожезними ракетами гатять по містах? Коли ми побачимо російських убивць у залі суду?

Втім, кара поступово приходить до винних. Один із пілотів Ту вже постраждав, хай як окупанти намагалися його вигородити. А 7 ж лютого стався вибух на заводі в Удмуртії, де виробляють "Іскандери". Влада забекала про те, що це заплановані випробування, але їй не повірили навіть самі росіяни.