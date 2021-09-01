Українці, які досі не змогли покинути Афганістан, звернулись до Зеленського

У Кабулі досі залишаються українці, які потребують евакуації. Вони записали відеозвернення і попросили Володимира зеленського сприяти їхньому порятунку.

За даними ЗМІ, наразі щонайменше 56 громадян України залишаються в Афганістані. Щоправда, список склали у п'ятницю 27 серпня, коли останній евакуаційний борт України покинув аеропорт.

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Українці досі лишаються у Кабулі

Люди звернулися до Зеленського із проханням допомогти в евакуації. Українці тримали у руках свої українські паспорти та роздруковані синьо-жовті прапори.

Ми перебуваємо у Кабулі в дуже небезпечній ситуації. Людей дуже багато, вони дійсно не могли потрапити (на евакуаційні літаки – 24 канал), бо перебувають у різних районах,

– розповів один із чоловіків Саф Замар.

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Кількість афганських громадян із посвідкою на проживання в Україні, а також із довідкою про тимчасове проживання, сягає ста осіб, та ще біля ста – їхні родичі. Щодня вони приходять в аеропорт Кабула в надії евакуюватися.

Історія евакуації декількох досить драматична: вони не сіли на літак 25 серпня, напередодні вибухів.

Нам повідомили, що ввечері (25 серпня) буде літак. Ми забронювали автобус, чекали всю ніч, сподівалися, що евакуюють. Біля аеропорту було близько 30 тисяч людей. Вранці пішли чутки, що буде вибух… нам повідомили "Кидайте аеропорт і біжіть додому",

– розповів чоловік.

Сафі послухався поради й поїхав. Так зробили й інші: відтак з чотирьох автобусів залишилося лише два. Українцям, які лишилися в аеропорту, вдалося полетіти. А вже о 10 ранку 26 серпня в аеропорту прогриміли вибухи.

Україна веде перемовини

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна нікого "не кидатиме. Він розповів, що в Афганістані можуть залишатися українці , які хотіли б покинути країну, але не змогли зв'язатися з дипломатами.

Крайній термін завершення евакуації, який визначили таліби – 31 серпня. Втім, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава наразі не має у планах зупинятись і продовжить вивезення своїх громадян.

Наразі Україна веде перемовини з урядами інших країн, які б могли допомогти евакуювати українців. У МЗС також розглядають варіант вирушення додаткового українського рейсу.

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